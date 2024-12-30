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Президент Литвы выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

First News Media16:58 - Сегодня
Президент Литвы выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

30 декабря Президент Литовской Республики Гитанас Науседа позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Президент Литвы выразил соболезнования главе нашего государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил о солидарности с нашим народом.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что в этом году исполняется 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, в этом контексте были подчеркнуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в культурной и гуманитарной сферах.

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