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Байден объявил 9 января днем траура в связи с кончиной экс-президента Картера

First News Media10:09 - Сегодня
Байден объявил 9 января днем траура в связи с кончиной экс-президента Картера

В связи с кончиной бывшего президента США Джимми Картера нынешний глава государства Джо Байден объявил 9 января национальным днем траура.

"Я объявляю 9 января 2025 года национальным днем траура на всей территории Соединенных Штатов", - говорится в президентском указе, размещенном на сайте Белого дома.

Байден пригласил "людей всего мира, разделяющих нашу скорбь, присоединиться к нам".

Как сообщалось, Картер скончался в возрасте 100 лет. Причина смерти не называется. Однако СМИ напоминают, что в прошлом 39 американский неоднократно проходил курсы лечения от рака.

Источник: Интерфакс

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