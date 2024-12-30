Талибы запретили строить окна в местах, где бывают женщины

В Афганистане запретили строить окна в жилых зданиях, выходящих на "места, которые обычно посещают женщины". Существующие окна с такими видами следует заблокировать, чтобы предотвратить "непристойные действия". Об этом говорится в указе верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзада, сообщает AFP.

В новых зданиях не должно быть окон, через которые можно увидеть "двор, кухню, соседский колодец и другие места, обычно используемые женщинами". В случае наличия таких окон владельцам будет предложено построить стену или загородить вид, "чтобы избежать неудобств, причиняемых соседям", говорится в указе.

Муниципальные власти и другие соответствующие департаменты должны будут контролировать строительные площадки, чтобы убедиться, что невозможно заглянуть в дома соседей.