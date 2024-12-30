США предоставят Украине $15 миллиардов от российских замороженных активов

США предоставят Украине 15 млрд долларов, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

Как передают украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк.

"Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что Украине от США раннее поступил 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

Япония также передаст Украине еще $3 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.