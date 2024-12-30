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Суд отклонил жалобу ведущего Азера Захида

First News Media23:40 - Сегодня
Суд отклонил жалобу ведущего Азера Захида

Ведущий Азер Захид и другие задержанные в рамках операции в связи с их деятельностью в TikTok выразили недовольство решением cуда об аресте.

Как сообщает Qafqazinfo, в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба А.Захида.

Обвиняемый в организации азартных игр и легализации преступных доходов ведущий просил суд отменить постановление об его аресте и освободить из-под стражи. Однако апелляционный суд отклонил доводы защиты и оставил в силе решение судьи Нариманского районного суда Гюльтекин Асадовой, согласно которому А.Захид был арестован на четыре месяца.

В тот же день были рассмотрены жалобы и других задержанных тиктокеров, проходящих по делу о наркотиках. По словам адвоката Юсифа Сейфалова, защищающего права Амраха Магеррамова, известного как Magerramoff, и Нуха Мамедова, их апелляционные жалобы также не были удовлетворены.

Лишь жалоба Захры Аббасовой была частично удовлетворена. Суд заменил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Она была освобождена в зале суда.

Отметим, что операция против пропаганды безнравственности на платформе TikTok была проведена правоохранительными органами. Задержанным предъявлены обвинения по различным статьям.

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