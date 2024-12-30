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Британские СМИ о мнении Президента Азербайджана об авиакатастрофе

First News Media11:50 - Сегодня
Британские СМИ о мнении Президента Азербайджана об авиакатастрофе

Британские СМИ подробно осветили интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, данное AzTV в связи с крушением пассажирского самолета AZAL, выполнявшего 25 декабря рейс по маршруту Баку-Грозный.

Высказывания Президента Ильхама Алиева нашли широкое отражение в таких британских СМИ, как BBC, Sky News, The Independent и Guardian.

В материалах изложена точка зрения Президента Ильхама Алиева в связи с авиакатастрофой, произошедшей близ Актау. Сообщалось, что глава государства отметил, что гражданский самолет Азербайджана был поврежден извне на территории России, возле города Грозный, и наш самолет стал неуправляемым в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе интервью было сказано, что Президент Азербайджана не верит, что самолет был преднамеренно сбит Россией. Отмечалось, что глава государства заявил, что первые три дня не слышали от России ничего, кроме бредовых версий.

В публикациях внимание уделено тому, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что некоторые структуры России пытались скрыть инцидент. Президент раскритиковал выдвинутые в первые дни Россией «абсурдные и глупые версии», такие как взрыв газового баллона или столкновение со стаей птиц. Широко цитировались слова главы государства: «Тот факт, что фюзеляж был в пробоинах, полностью снимает с повестки версию о столкновении со стаей птиц».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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