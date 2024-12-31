Журналист рассказал подробности о сообщении Ельцина об отставке

Подготовка обращения Бориса Ельцина об отставке с поста президента России была строго засекречена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста, фотокорреспондента Юрия Феклистова, проработавшего с Ельциным больше 10 лет.

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем», — сказал Феклистов.

По данным агентства, журналист признался, что решение Ельцина стало для него неожиданным. Он рассказал, что это было объявлено до Нового года. Он отметил, что Ельцин сказал такие слова, от которых были мурашки по коже.

Он добавил, что после ухода Ельцину стало легче: «Он и здоровье поправил, и похудел, и ездить стал уже по разным странам, смотрел, путешествовал».