Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Посольство Королевства Нидерландов в Баку направило поздравления по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года.

Cоответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.

“Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике поздравляет азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и желает счастливого, благополучного и мирного Нового года”, — говорится в поздравлении.