Захарова пошутила об опасных для иностранцев российских женщинах

Иностранцы говорят, что в России опасно находиться из-за красивых женщин.

Об этом 1 января заявила официальный представитель РФ Мария Захарова.

«Я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили, я сейчас говорю про мужчин: «Нет, мы понимаем, это опасно». Я говорю: «Почему?» Говорят: «Женщины. Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, ей также задавали вопрос, касающийся красоты россиянок, на что она отвечала, что российские женщины просто так живут.

Источник: Iz.Ru