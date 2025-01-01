Турецкие СМИ: Францию изгоняют из очередной африканской страны

Париж шаг за шагом теряет влияние в Африке. Кот-д'Ивуар стал очередной африканской страной, где на официальном уровне объявили о «нежелательности присутствия» французских военных.

Об этом 1 января пишет турецкая газета Türkiye.

Издание цитирует Президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттара, объявившего, что французский контингент начиная с января будет поэтапно выведен из западноафриканского государства. В этой стране находятся 600 французских военнослужащих, пишет Türkiye, напоминая, что власти Чада, Нигера и Буркина-Фасо ранее также потребовали вывода военных Пятой республики.

Газета отмечает, что военное присутствие Франции прекращается уже в более чем 70 процентах бывших колоний в Африке. Исключением пока остается Джибути, где расквартированы 1500 французских военных, и Габон с контингентом в 350 военнослужащих.

Издание напоминает, что первым сигналом о снижении влияния Парижа в Западной и Центральной Африке стало требование властей Мали о выводе около 5 тыс. французских военных, находившихся в стране с 2013 года под предлогом борьбы с терроризмом.

При этом наиболее жесткими стали действия властей Нигера, объявивших посла Франции персоной нон грата. Кризис достиг такого уровня, что Париж был вынужден в декабре 2023 года закрыть посольство в этой африканской стране и вывести оттуда 1500 своих военнослужащих.

Источник: АЗЕРТАДЖ