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Newsweek: Путин и Зеленский придут к согласию об окончании войны

First News Media18:31 - Сегодня
Newsweek: Путин и Зеленский придут к согласию об окончании войны

Вероятнее всего 2025 год принесет в Украину прекращение активных боевых действий, в результате усилий избранного президента США Дональда Трампа. Однако вряд ли это будет означать окончательное примирение Украины и РФ.

Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на мнения экспертов.

Издание отмечает, что в начале 2025 года Россия, вероятно, сохранит наступательный импульс на поле боя. Однако уже 20 января в президентские полномочия вступит Дональд Трамп, который обещал немедленно прекратить войну, начатую президентом Россией. Его команда уже намекнула, что будет принуждать к компромиссу обе стороны.

Академический содиректор Центра геополитики и бизнеса ESSEC (Франция) Чедомир Несторович отмечает, что нежелание Трампа просто так продолжать военную поддержку Украины заставит Киев "начать переговоры сейчас, пока не стало слишком поздно". По его мнению, за заключение перемирия Украина получит помощь от НАТО без формального вступления в альянс, а Россия - частичное смягчение санкций.

"Потеря территории для Украины не означает окончательную потерю, потому что можно придумать много формул, чтобы удовлетворить требования как России, так и Украины", - добавил Несторович.

Профессор политических наук бизнес-школы ESSEC Орельен Колсон тоже ожидает начала мирных переговоров уже в этом году.

"Путин из-за страха дополнительных военных средств, предоставленных Украине, а Зеленский, чтобы избежать значительного прекращения поддержки США. В любом случае это будет не конец войны, а скорее вооруженное прекращение огня", - сказал Колсон.

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