СМИ сообщили об отмене смертной казни в Зимбабве
Смертная казнь была отменена в Республике Зимбабве.
Об этом 31 декабря сообщили в газете The Herald.
«Ни один смертный приговор, когда бы он ни был вынесен, не должен быть приведен в действие», — приводится высказывание из закона, который был подписан в тот же день.
Газета назвала данное решение историческим и отметила, что в документе содержатся инструкции по пересмотру дел заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Как отметил министр юстиции Зимбабве Зиямби Зиямби, этот закон «свидетельствует о приверженности страны к справедливости и гуманности».
Источник: Iz.Ru
78