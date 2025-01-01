СМИ сообщили об отмене смертной казни в Зимбабве

Смертная казнь была отменена в Республике Зимбабве.

Об этом 31 декабря сообщили в газете The Herald.

«Ни один смертный приговор, когда бы он ни был вынесен, не должен быть приведен в действие», — приводится высказывание из закона, который был подписан в тот же день.

Газета назвала данное решение историческим и отметила, что в документе содержатся инструкции по пересмотру дел заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Как отметил министр юстиции Зимбабве Зиямби Зиямби, этот закон «свидетельствует о приверженности страны к справедливости и гуманности».

Источник: Iz.Ru