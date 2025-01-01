«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину

Российская энергетическая компания «Газпром» в среду, 1 января, сообщила о приостановке поставок газа через Украину.

1 января 2025 года в 8:00 мск закончилось действие соглашения от 30 декабря 2019 года между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа через Украину, а также между «Газпромом» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения, «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», — говорится в сообщении энергетической компании в Telegram-канале.

Источник: Iz.Ru