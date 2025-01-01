В Катаре десятки человек пострадали в результате давки у метро

Несколько десятков человек пострадали в давке при входе на станцию метро после завершения новогодних праздничных мероприятий 1 января в пригороде столицы Катара Лусаиле.

Об этом сообщает «РИА Новости».

После завершения праздничной программы зрители поспешили к ближайшей станции метро, чтобы успеть до его закрытия. Власти продлили работу метро до 02:00 по местному времени, в то время как мероприятие закончилось в 01:00. Из-за этого на площади и на самой станции образовалась огромная толпа и произошла давка.

Отмечается, что усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, применяя дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений. Ограждения соорудили для регулирования потоков.

Пострадавшим оказывают помощь врачи и парамедики, к станции вызваны дополнительные машины скорой помощи.

Источник: Iz.Ru