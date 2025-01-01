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В Турции 27 человек пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами - ФОТО

First News Media23:35 - 01 / 01 / 2025
В Турции 27 человек пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами - ФОТО

В провинции Карс на востоке Турции произошло ДТП с микроавтобусами, при котором пострадали не менее 27 человек.

Как передает DHA, ДТП случилось вечером на перекрестке. Одно транспортное средство с пассажирами следовало в город Сарыкамыш, а другое - в Кагызман. На фото с места происшествия видно, что один микроавтобус впечатал второй в столб, от чего тот почти завалился на бок.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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