Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории возросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

В результате стрельбы в кафе в городе Цетине в Черногории погибли 10 человек.

Об этом сообщает RTCG.

В числе погибших двое несовершеннолетних.

Кроме того, ранены четыре человека.

Источник: Gazeta.Ru

23:58 01.01.2025

В результате стрельбы в одном из кафе города Цетинье в Черногории погибли по меньшей мере семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Преступник в бегах, передает национальное телевидение RTCG.

«Сегодня в одном из заведений общественного питания в Цетинье произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Вооруженный нападавший скрылся с места происшествия. Управление полиции призывает граждан сохранять спокойствие и не покидать свои дома. По информации, число погибших составляет не менее семи человек, ранен один человек», - отмечается в сообщении с уточнением, что «нападавший убил двух несовершеннолетних».

По информации местного управления полиции 45-летний мужчина «применив огнестрельное оружие, лишил жизни нескольких человек, вооруженным покинул заведение и скрылся с места происшествия». «Сообщаем общественности, что это единичное происшествие и оно не связано с разборками организованных криминальных групп. Для урегулирования кризисной ситуации на место направлены специальные подразделения полиции», - говорится в заявлении правоохранительного ведомства.