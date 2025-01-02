СМИ: Башара Асада пытались отравить в Москве

Свергнутого экс-президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве, пишет британский таблоид The Sun.

Сообщается, что он в тяжелом состоянии, но выжил.

«Пока не ясно, было преступление политическим, или речь о конфликте в семье: его жена пыталась развестись и уехать в Лондон, но Асад был против», - пишет СМИ.

Отмечается, что яд, которым пытались отравить экс-главу Сирии, пока не установлен. Известно, что ему стало трудно дышать и он потерял сознание.

Пока выдвигаются различные версии того, кто пытался убить экс-президента: от политических противников до семейных мотивов.

О попытке отравления экс-президента Сирии со ссылкой на «непроверенные» источники пишут также турецкие СМИ.

Источник: РБК