Полиция Южной Кореи провела обыски в компании Jeju Air после крушения лайнера

В Южной Корее полицейские провели обыски в компании Jeju Air и в международном аэропорту Муан в рамках расследования крушения лайнера.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

По данным агентства, ордер на обыск был выдан по обвинению в профессиональной халатности.

«Полиция провинции Чоннам провела обыски и выемки в аэропорту на юго-западе Южной Кореи, в сеульском офисе авиакомпании Jeju Air и в муанском офисе Пусанского регионального управления авиации», — говорится в статье.

По данным полиции, в рамках работ были изъяты записи переговоров между диспетчерской вышкой и пилотом незадолго до крушения самолета.

Источник: Gazeta.Ru