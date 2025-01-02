Ильхам Шабан о решении Тарифного совета: Рост тарифов - сдерживающий фактор в потреблении электроэнергии, газа и воды

Эксперт Ильхам Шабан призвал правительство пересматривать лимиты для тех районов, где требуется больше потреблять газа и электроэнергии.

На основании обращений, поступивших от Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, ОАО «Azəristiliktəchizat», SOCAR и ОАО «Azenerji», на заседании Тарифного (ценового) совета принято решение об изменении тарифов на ряд коммунальных услуг.

В частности, изменены тарифы на природный газ и электроэнергию, на услуги подключения к системе водоснабжения и канализации, на услугу отопления для населения.

Решения вступают в силу 2 января 2025 года.

Руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт по энергетике Ильхам Шабан в беседе с 1news.az прокомментировал решение Тарифного совета.

«Естественно, рост тарифов всегда является сдерживающим фактором в потреблении воды, электроэнергии и газа. Однако, можно отметить, что в Азербайджане за последние 10 лет постепенное увеличение цен на коммунальные услуги уже сформировало у потребителей определённую культуру экономии. По сравнению с другими нефтегазовыми странами Каспийского региона, мы заметно отличаемся в лучшую сторону», - отметил он.

Кроме того, введение лимитов на потребление способствовало более рациональному использованию энергетических и водных ресурсов, считает эксперт.

«Однако с учётом изменений климата меняются и привычные погодные условия, что влияет на потребление. В связи с этим было бы разумно, чтобы правительство учитывало эти факторы и пересматривало лимиты для тех районов, где объективно требуется больше потреблять газа и электроэнергии», - также указал эксперт.