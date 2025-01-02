Трамп проведет митинг перед своей инаугурацией

Избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг на спортивной арене «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне за день до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным канала, арена баскетбольной команды «Вашингтон Уизардс» и хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» может вместить около 20 тысяч человек. Там Трамп намерен 19 января выступить перед своими соотечественниками.

Начало мероприятия под названием «Победный митинг сделаем Америку снова великой» запланировано на 15.00 по местному времени.

Источник: Gazeta.Ru