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Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды армии

First News Media16:10 - Сегодня
Выигравшему миллиард в лотерею россиянину предложили отдать деньги на нужды армии

Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина призвали отдать деньги на нужды «специальной военной операции»(СВО).

Об этом рассказал NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Россиянина призвали отдать часть выигрыша или всю сумму. По словам лидера движения, даже 10 процентов «достаточно для реализации всех планов и идей, для решения всех материальных и жилищных проблем, если они есть». «Ветераны России» же помогут в закупке всего необходимого. Резяпов заметил, что это послужит для всех примером.

О том, что житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею, стало известно накануне. Еще 90 человек выиграли суммы в размере более миллиона рублей, а 81 человек стал обладателем приза в 123,5 тысячи рублей.

Всего было разыграно 3,65 миллиарда рублей.

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