Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнование коллеге из Монтенегро

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Монтенегро Милойко Спаичу в связи с вооруженным нападением в городе Цетинье.

А. Асадов отметил, что опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате происшествия.

Премьер-министр выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, пожелал скорейшего исцеления раненым.

Источник: АЗЕРТАДЖ