Французские хулиганы в новогоднюю ночь сожгли 984 автомобиля

В новогоднюю ночь во Франции хулиганы сожгли почти тысячу автомобилей.

Об этом, ссылаясь на министерство внутренних дел страны, сообщает телеканал BFMTV.

По данным полиции, в ночь 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года было подожжено 984 автомашины. Правоохранители задержали 420 человек и взяли под стражу 310 человек.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отметил, что большое число происшествий также было связано с неправомерным использованием фейерверков, в том числе их запуском в полицейских и пожарных.

Источник: Gazeta.Ru