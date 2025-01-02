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Нетаньяху выписали из больницы

First News Media23:45 - 02 / 01 / 2025
Нетаньяху выписали из больницы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху закончил послеоперационное восстановление и покинул больницу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабмина.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы», — сказано в сообщении.

28 декабря сообщалось, что во время обследования у 75-летнего Нетаньяху обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая появилась из-за доброкачественной гиперплазии (увеличения) предстательной железы. 29 декабря стало известно, что Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению предстательной железы.

Врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице для восстановления, однако он 31 декабря ненадолго уехал из клиники, чтобы принять участие в важном голосовании в Кнессете о налогах.

Источник: Gazeta.Ru

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