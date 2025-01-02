Саудовская Аравия казнила шестерых граждан Ирана

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении шести граждан Ирана, обвиненных в попытке ввоза наркотиков в страну.

«Граждане Ирана Касем Мухаммед Шабани, Абдурреза Юнус Тенкасири, Халил Шахид Самри, Мухаммед Джавад Абдульджалиль, Мехди Кенан Ганими и Хур Мухаммед Шабани пытались незаконно ввезти наркотики в королевство», - цитирует заявление МВД официальное агентство Саудовской Аравии SPA.

В заявлении уточняется, что обвиняемые были задержаны, осуждены судом и приговорены к смертной казни. По распоряжению властей Саудовской Аравии приговор был приведен в исполнение.

По информации иранского государственного агентства IRNA, Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Саудовской Аравии в Тегеране Абдуллу бин Сауда аль-Анези, чтобы вручить ему ноту протеста с «резкими формулировками» в связи с состоявшимися казнями.

Источник: Анадолу