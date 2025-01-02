В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай острой кишечной инфекции, вызванной холероподобным вибрионом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Уточняется, что женщина недавно вернулась из Таиланда.

Предварительно установлено, что заболевшая употребляла в пищу сырые устрицы, после чего у нее появились симптомы заболевания.

В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания (ОКИ), вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде, — сказано в сообщении.

В связи с этим случаем на борту самолета, на котором она прибыла, была проведена дезинфекционная обработка, а также организованы и выполнены комплексные противоэпидемические мероприятия. Роспотребнадзор также обозначил круг контактных лиц, им организовано обследование и последующее медицинское наблюдение.

Источник: news.ru