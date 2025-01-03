В США назвали возможную причину взрыва Tesla в Лас-Вегасе

Мэттью Ливельсбергер, подорвавший автомобиль Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, мог совершить этот поступок на фоне личной драмы, связанной с разводом.

Как сообщает New York Post, солдат армии США переживал сложный период после расставания с женой, которое произошло за шесть дней до инцидента. По информации источников, Ливельсбергер покинул свой дом в Колорадо-Спрингс на следующий день после Рождества, после крупной ссоры с супругой, обвинявшей его в изменах. У пары есть маленькая дочь.

Эти новые обстоятельства заставили следователей обратить внимание на личные мотивы подозреваемого. Ранее основной версией считалось, что взрыв был политически мотивирован, поскольку автомобиль был подорван рядом с отелем, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу.