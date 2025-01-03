Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией во время председательства в Совете ЕС

В период своего председательства в Совете ЕС Польша планирует внести свой вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений и стабилизацию ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает АПА, пункт об этом включен в программу деятельности Польши на период с 01.01.2025 по 30.06.2025.

В документе также говорится, что подобные шаги создадут возможность для расширения сотрудничества Баку и Еревана с Евросоюзом.