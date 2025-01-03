 У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии

First News Media22:30 - Сегодня
У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии

У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии. Первые две недели января она не будет исполнять свои обязанности на этом посту.

Об этом сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер агентству PAP.

Он уточнил, что у главы ЕК обнаружили сильное воспаление легких.

Агентство отмечает, что из-за болезни фон дер Ляйен запланированное на 9–10 января в Гданьске заседание ЕК будет отложено. Фон дер Ляйен также не появится 3 января в Варшаве на церемонии начала польского председательства в ЕС.

Поделиться:
122

Актуально

Политика

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и ...

Общество

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над ...

Общество

Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Завтра в Баку ожидается до 14° тепла

В мире

Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии

Главы МИД Германии и Франции встретились в Дамаске с сирийским лидером - ВИДЕО

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

У побережья Каспийского моря обнаружен корабль, затонувший в XVIII-XIX веке

В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

В Грузии запатентовали Деда Мороза

Самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Ташкенте

Последние новости

Маск назвал премьера Британии соучастником изнасилований

Сегодня, 23:00

У председателя Еврокомиссии диагностировали тяжелую форму пневмонии

Сегодня, 22:30

AZAL прокомментировал сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань над Астраханью

Сегодня, 22:12

Главы МИД Германии и Франции встретились в Дамаске с сирийским лидером - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС

Сегодня, 21:30

На станции бакинского метро остановился эскалатор: образовалась давка - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:30

Обломки разбившегося самолета AZAL вывезены с места крушения под Актау - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Илькин Гасани о состоянии здоровья Азера Бахшалиева: Нам ничего не остается, как ... - ФОТО

Сегодня, 19:32

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией во время председательства в Совете ЕС

Сегодня, 19:00

Обнародовано состояние пострадавших в результате крушения самолета AZAL

Сегодня, 18:40

В Аланье произошло землетрясение

Сегодня, 18:20

В Гядабее спасатели вызволили пострадавшего в ДТП из салона поврежденного автомобиля

Сегодня, 18:00

Массовое ДТП в Казахстане: число пострадавших авто возросло до 95 - ВИДЕО

Сегодня, 17:35

В Азербайджане увеличилось количество банкоматов и POS-терминалов

Сегодня, 17:30

В Казахстане впервые за пять лет пройдет парад Победы

Сегодня, 17:00

В Балакене произошел пожар, пострадал один человек

Сегодня, 16:40

В Азербайджане построят новый цех по переработке ковров

Сегодня, 16:20

Опубликовано видео смертельного ДТП в Гаджигабуле - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В двух районах Баку будут перебои в подаче воды

Сегодня, 15:02
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23