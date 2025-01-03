Южнокорейские следователи не смогли арестовать президента страны

Следователи из управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), прибывшие к резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, прекратили продолжающиеся несколько часов попытки арестовать его по решению суда.

Об этом сообщает "Ренхап".

Следователи также заявили о необходимости рассмотреть дальнейшие шаги и выразили сожаление по поводу поведения Юн Сок Ёля.

Столкновения вспыхнули на территории резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства, сообщало агентство Yonhap.

По его данным, военнослужащие заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции.

Ранее суд выдал ордер на арест и обыск Юн Сок Ёля. Его обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью.

Напомним, парламент Республики Корея 14 декабря выступил за импичмент президента, который 3 декабря объявил в стране военное положение «для вычистки просеверокорейских сил и сохранения либерального конституционного строя». Через несколько часов решение президента отменил парламент.