Главы МИД Германии и Франции встретились в Дамаске с сирийским лидером - ВИДЕО

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро 3 января приехали в Сирию, чтобы от имени Евросоюза провести переговоры с фактическим лидером страны Ахмедом аш-Шараа, а также с представителями сирийского гражданского общества.

Об этом сообщил МИД Германии.

В заявлении Бербок говорится, что Германия хочет помочь сирийскому народу с мирной передачей власти, но отмечается, что перезагрузка может произойти только в том случае, если новое сирийское общество предоставит всем гражданам, независимо от этнической или религиозной группы, место в политическом процессе, а также гарантирует права и защиту.