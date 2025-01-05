Генерал Тиран Хачатрян арестован спустя несколько часов после задержания - ОБНОВЛЕНО

Суд в Иреване арестовал генерала Тирана Хачатряна через несколько часов после задержания.

Об этом сообщил в социальных сетях его адвокат Вараздат Арутюнян.

Ранее против национального героя и экс-заместителя главы Генштаба было возбуждено дело о должностной халатности во время 44-дневной войны. Сам генерал не признает обвинений.

Суд арестовал бывшего замначальника генштаба ВС Армении генерала Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, говорится в заявлении его адвокатов - Вараздата Арутюняна и Армена Андрикяна.

"Как и ожидалось, не предоставив (защите - ред.) достаточно времени для ознакомления с 1200-страничным делом, судья Масис Мелконян, игнорируя отсутствие обоснованных подозрений и оснований, удовлетворил ходатайство следователя и арестовал генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на 2 месяца", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook.

Источник: Sputnik Армения

2025/01/04 15:05

В Армении задержали бывшего первого замглавы Генштаба ВС, «национального героя» генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

Подробности уголовного дела юрист не стал излагать, но отметил, что связано оно с некоторыми эпизодами 44-дневной войны. Генерала задержали сегодня утром, ожидается, что до конца дня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте.

Арутюнян отметил, что данное уголовное дело расследуется уже около трех лет. И на всем протяжении процесса Хачатрян пунктуально присутствовал на допросах, никогда не уклонялся от следственных действий.

Тогда у него был статус свидетеля.

Примечательно, что Хачатрян получил звание «национального героя» в самый разгар войны, в октябре 2020 года.

И первым о присуждении ему звания сообщил премьер Никол Пашинян. Позже, однако, генерал впал в немилость – в феврале 2021 года его сняли с должности. Поводом стали ироничные высказывания Хачатряна в ответ на заявление Пашиняна о ракетах «Искандер». Премьер заявлял, что в ходе войны ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». После отставки генерал неоднократно давал критические оценки политике властей.

Источник: Sputnik Армения