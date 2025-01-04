В Казахстане около 500 граждан, застрявших на трассах, перевезли поездами

В Казахстане из-за сложных метеорологических условий были временно закрыты автомобильные трассы на участках Астана-Караганда, Астана-Павлодар и Астана-Кокшетау.

Около 500 пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении, были оперативно перенаправлены на железнодорожный транспорт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Қазақстан темір жолы («Казахстанские железные дороги»), наибольшее число пассажиров - 202 человека - было перевезено со станции Курорт-Боровое в Астану.

Еще 100 человек были направлены со станции Сарыбель в Караганду и столицу.

Со станций Макинка, Ельтай и Акколь в Астану были доставлены 76 пассажиров. Из Екибастуза железнодорожным транспортом отправились 63 человека, а со станции Ерейментау - 52 пассажира.

В сложных погодных условиях железнодорожное сообщение остается одним из самых надежных и безопасных способов передвижения.

Сообщается, что национальный перевозчик Казахстана продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и призывает граждан воздерживаться от дальних поездок без крайней необходимости.