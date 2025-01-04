 Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

First News Media19:30 - Сегодня
Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

На днях была распространена видеозапись выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна на собрании добровольческого объединения «Еркрапа», состоявшегося 23-24 июля 1993 года. Выступление Левона Тер-Петросяна в качестве президента демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм, ненависть к азербайджанскому народу, политику оккупации.

Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана. Община без дополнительных комментариев приводит отрывок из текста выступления Левона Тер-Петросяна, тогдашнего президента Армении: «Армения и Нагорный Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить более 600 лет. Армения и Нагорный Карабах полностью очищены от чуждых наций. Повторяю, это была 600-летняя проблема. Важность этого армянский народ будет ощущать еще как минимум 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении было 180 тысяч представителей чуждой нации, как это было в 1988 году, то сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить Зангезур, наши северо-восточные районы, побережье Севана. Даже здесь возникло бы несколько автономий. Помните, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство - Варденис, Масис и Амасия. В Зангезуре их было чрезмерно много. Теперь эта проблема решена».

В заявлении говорится, что фактически Армения проводила политику этнической чистки против азербайджанского народа, придерживаясь подхода «нет населения, нет проблем».

Все это еще раз доказывает, что, начиная от «армянской национально-освободительной борьбы» Левона Тер-Петросяна, полевых командиров - Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, до правления «демократа» Никола Пашиняна сущность армянской государственности не изменилась. Целью конфликта, развязанного Арменией в 1987 году, было создание моноэтнического пространства путем проведения этнических чисток, создание мифической «Великой Армении» за счет азербайджанских территорий, и нынешние армянские власти продолжают это преступление, не допуская возвращения депортированных азербайджанцев.

«Мы, западные азербайджанцы, крайне разочарованы тем, что даже спустя более 30 лет после этих событий армянское общество и армянская диаспора поддерживают или пытаются скрыть вышеупомянутое выступление Левона Тер-Петросяна. Однако Армении не удастся замести следы этих систематических кровавых преступлений, отрицать их. Мы призываем международное сообщество осудить расистскую политику Армении, призвать ее начать диалог с общиной Западного Азербайджана. Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по привлечению Армении к ответственности в рамках международного права и обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родину предков», - отмечается в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
553

Актуально

Политика

Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в ...

Политика

Александар Вучич: Азербайджан - наш надежный партнер

Общество

В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Фотографии остатков разбившегося самолета AZAL свидетельствуют о внешней атаке на ...

Политика

Александар Вучич: Азербайджан - наш надежный партнер

Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией во время председательства в Совете ЕС

Госдеп: США готовы работать с Баку и Ереваном в любом формате, который обеспечит прогресс

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Посольство Азербайджана в Сирии возобновит свою работу - МИД

Президент утвердил повышение штрафов за жестокое обращение с животными

Президент Ильхам Алиев раскрыл ряд фактов, связанных с причинами авиакатастрофы

В Азербайджане изменены правила использования электроэнергии

Последние новости

В США более 500 животных погибли при пожаре в зоомагазине

Сегодня, 22:50

В Гёранбое перевернулся автомобиль, пострадали пять человек

Сегодня, 22:25

Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

Сегодня, 21:50

Южные районы Израиля подверглись обстрелу со стороны Газы

Сегодня, 21:30

Александар Вучич: Азербайджан - наш надежный партнер

Сегодня, 21:15

В Баку изъята крупная партия запрещенных рыболовных сетей из Китая - ФОТО

Сегодня, 20:50

По инициативе омбудсмена подготовлено пособие по алфавиту Брайля - ФОТО

Сегодня, 20:30

«Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора

Сегодня, 20:15

На Солнце произошла вторая за день вспышка самого высокого класса

Сегодня, 20:00

Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

Сегодня, 19:30

На ряде улиц Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 19:15

В Оренбургской области РФ в массовом ДТП погибли пять человек

Сегодня, 18:45

Расследуются причины остановки эскалатора на станции метро «Хатаи» - ВИДЕО

Сегодня, 18:25

Главы МИД Украины и Турции провели переговоры

Сегодня, 18:05

В Азербайджане ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 17:45

Стали известны цены на билеты по ж/д маршруту Баку-Балакен-Баку

Сегодня, 17:30

Фотографии остатков разбившегося самолета AZAL свидетельствуют о внешней атаке на него - ФОТО

Сегодня, 17:20

Украина получит от Франции первые истребители Mirage 2000-5F уже в январе - СМИ

Сегодня, 17:10

Аэропорт Дамаска возобновит международные рейсы 7 января

Сегодня, 16:45

Правительство Испании отменяет «золотые визы»

Сегодня, 16:35
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23