Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

На днях была распространена видеозапись выступления экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна на собрании добровольческого объединения «Еркрапа», состоявшегося 23-24 июля 1993 года. Выступление Левона Тер-Петросяна в качестве президента демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм, ненависть к азербайджанскому народу, политику оккупации.

Об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана. Община без дополнительных комментариев приводит отрывок из текста выступления Левона Тер-Петросяна, тогдашнего президента Армении: «Армения и Нагорный Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить более 600 лет. Армения и Нагорный Карабах полностью очищены от чуждых наций. Повторяю, это была 600-летняя проблема. Важность этого армянский народ будет ощущать еще как минимум 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении было 180 тысяч представителей чуждой нации, как это было в 1988 году, то сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить Зангезур, наши северо-восточные районы, побережье Севана. Даже здесь возникло бы несколько автономий. Помните, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство - Варденис, Масис и Амасия. В Зангезуре их было чрезмерно много. Теперь эта проблема решена».

В заявлении говорится, что фактически Армения проводила политику этнической чистки против азербайджанского народа, придерживаясь подхода «нет населения, нет проблем».

Все это еще раз доказывает, что, начиная от «армянской национально-освободительной борьбы» Левона Тер-Петросяна, полевых командиров - Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, до правления «демократа» Никола Пашиняна сущность армянской государственности не изменилась. Целью конфликта, развязанного Арменией в 1987 году, было создание моноэтнического пространства путем проведения этнических чисток, создание мифической «Великой Армении» за счет азербайджанских территорий, и нынешние армянские власти продолжают это преступление, не допуская возвращения депортированных азербайджанцев.

«Мы, западные азербайджанцы, крайне разочарованы тем, что даже спустя более 30 лет после этих событий армянское общество и армянская диаспора поддерживают или пытаются скрыть вышеупомянутое выступление Левона Тер-Петросяна. Однако Армении не удастся замести следы этих систематических кровавых преступлений, отрицать их. Мы призываем международное сообщество осудить расистскую политику Армении, призвать ее начать диалог с общиной Западного Азербайджана. Община Западного Азербайджана продолжит свои усилия по привлечению Армении к ответственности в рамках международного права и обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родину предков», - отмечается в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ