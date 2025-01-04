На Солнце произошла вторая за день вспышка самого высокого класса

Зарегистрирована новaя вспышка высочaйшего класса Х на Солнце.

Вспышка такой мощности стала второй за 4 января, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"4 января в 15:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E51) зарегистрирована вспышка Х1.8 продолжительностью 22 минуты", - говорится в сообщении.

Она стала второй за день и третьей по счету вспышкой высочайшего класса с начала 2025 года.

Источник: ТАСС