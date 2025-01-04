Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил подать в отставку

Канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии (АНП) уйдет со своего поста после провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам парламентских выборов в сентябре.

"После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход", - заявил он в видеообращении, опубликованном в X.

29 сентября 2024 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. По итогам впервые в своей истории победу одержала Австрийская партия свободы с рекордными для себя 29,2% голосов. Однако из-за нежелания других парламентских партий вступать с ней в коалицию переговоры о формировании нового правительства начались между правящей АНП, набравшей 26,5%, социал-демократами (СДПА) с 21% и с партией "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) с 9% голосов. NEOS первой объявила о выходе из переговоров 3 января.

На следующий день АНП прервала переговоры с СДПА, раскритиковав ее подход к экономическим вопросам.

Источник: ТАСС