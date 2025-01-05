В Казахстане наградили участвовавших в спасении пассажиров самолета AZAL - ФОТО

Аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай вручил государственные награды и благодарственные письма участникам операции после авиакатастрофы в Актау.

Согласно информации, орденом «Айбын» (Доблести) III степени награждены трое сотрудников пожарной службы, включая пожарных-спасателей и командира отделения.

Медалью "За мужество" отмечены пилоты и медики Центра медицины катастроф, а также спасатели. Медаль "За трудовое отличие" получила психолог Центра медицины катастроф.

Благодарственные письма президента Казахстана вручены сотрудникам пожарных частей и медучреждений, активно участвовавшим в ликвидации последствий трагедии.

Всего награды получили 68 человек, в том числе 24 сотрудника департамента по ЧС и 44 представителя различных сфер. Награды от имени министра ЧС вручил начальник департамента Мурат Муханов.

Источник: ТАСС