Эрдоган: Проблема терроризма будет снята с повестки дня Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости к продолжению антитеррористических операций как внутри страны, так и за ее пределами.

Выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в провинции Трабзон, глава государства заверил, что проблема терроризма будет снята с повестки дня Турции.

«Анкара проводит хорошо продуманную политику по противодействию попыткам дестабилизации, противостояния и эскалации напряженности в стране. Стратегия по уничтожению терроризма в самом источнике дает свои плоды», - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, частью данной политики является борьба с террористами на севере Сирии. «Террористы РКК отброшены от южных рубежей Турции. Потерпела крах и другая террористическая организация - ДЕАШ», - констатировал Эрдоган, отметив, что только в 2024 году в регионе было ликвидировано 40 главарей террористических организаций.

Параллельно с выступлением Президента Министерство национальной обороны Турции объявило о нейтрализации 36 террористов на севере Сирии и Ирака.

По данным ведомства, 32 боевика ликвидированы на сирийской территории, еще четверо – в Ираке.

Источник: АЗЕРТАДЖ