Проходит церемония прощания с актером Азером Бахшалиевым - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Баку в мечети Гейдара проходит церемония прощания с актером Азером Бахшалиевым.
Как сообщает Oxu.Az, после проведения заупокойной молитвы его похоронят на кладбище «Волчьи ворота».
11:30
Актер Азер Бахшалиев скончался.
Как сообщает Report, актер ушел из жизни сегодня.
10:35
Из-за полиорганной недостаточности организм актера Азера Бахшалиева утратил способность к жизнедеятельности.
Об этом сообщили в Азербайджанском медицинском университете.
Начиная с вечера вчерашнего дня, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии Азера Бахшалиева начались необратимые процессы.
По этой причине, по желанию родителей и членов семьи, актер сегодня был доставлен домой.
Источник: Report
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