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Французские фермеры заблокировали трассу, ведущую к границе с Испанией

First News Media13:10 - Сегодня
Французские фермеры заблокировали трассу, ведущую к границе с Испанией

Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, заблокировали под Парижем трассу, ведущую к границе с Испанией․

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Ранее власти Парижа запретили несогласованные массовые собрания в городе после того, как профсоюз аграриев «Сельская координация» призвал фермеров «заблокировать» Париж 5 января и потребовал встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар. Во втором крупнейшем фермерском профсоюзе Франции продолжают призывать к протестам, несмотря на анонсированную встречу аграриев с Байру 13 января.

«Фермеры из «Сельской координации» заблокировали дорогу N10 на уровне (коммуны под Парижем – ред.) Ле-Перрэ-ан-Ивелин», - говорится в сообщении телеканала.

Движение по трассе блокируют восемь тракторов, в общей сложности в акции принимают участие около 20 фермеров.

Сам профсоюз также сообщил о проведении манифестации на дороге RN4 к востоку от Парижа, которая ведет к границе с Германией. Там фермеры устроили так называемую «операцию улитка», намеренно медленно передвигаясь по трассе и затрудняя таким образом движение.

С октября во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком Меркосур.

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 млн человек и более 75% совокупного ВВП континента.

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