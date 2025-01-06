МИД Ирана: Мы приветствуем расширение сотрудничества в транспортной сфере с учетом уважения суверенных прав стран
Возникшие проблемы с проходом грузовых автомобилей через границу между Турцией и Ираном не политический, а технический вопрос, и в основном за его решение отвечают транспортные и энергетические организации.
Учитывая важность транспортных вопросов для обеих стран, наши усилия направлены на решение этой проблемы. Ожидается, что в ближайшие дни наша делегация посетит Турцию для обсуждения этих вопросов.
Как сообщает 1news.az, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багайи.
Что касается вопроса Зангезурского коридора, то Бегаи заявил: «Позиция Ирана стабильна. Мы приветствуем расширение сотрудничества в транспортной сфере, при этом подчеркивая, что необходимо уважать суверенные права стран».
Официальный представитель МИД Ирана отметил, что в рамках предстоящего визита иранской делегации в Турцию будут обсуждены как этот, так и другие вопросы, связанные с транспортом.