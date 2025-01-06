Турция построит высокоскоростную железную дорогу до границы с Грузией – Эрдоган

Проект высокоскоростной железной дороги Самсун-Трабзон-Сарпи обеспечит железнодорожное сообщение между Анкарой, Черноморским регионом страны и Грузией.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей партии Турции в Ризе.

После реализации этого проекта города Орду, Гиресун, Трабзон, Ризе и Артвин будут соединены друг с другом высокоскоростной железной дорогой, которая начнется в Самсуне. Строительство железной дороги планируется начать в ближайшее время.

«Мы соединяем города Трабзон, Ризе и Артвин друг с другом высокоскоростной железной дорогой. Таким образом, Ризе впервые встретится с железной дорогой, я говорю это, глядя в глаза министру транспорта», – сказал Эрдоган.

В конце прошлого года стало известно, что правительство Турции начинает строительство железной дороги, соединяющей Самсун и Сарпи.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что железная дорога Самсун-Сарпи протяженностью 509 километров будет обслуживать 10 миллионов человек в год.

Источник: Sputnik-Грузия