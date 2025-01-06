Президент ПА ОБСЕ отложила визит в Грузию

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию.

Об этом она написала в соцсети X.

«После обсуждений и тщательного рассмотрения я решила отложить визит в Грузию до того времени, когда участие Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет наиболее эффективным. Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в реализации рекомендаций БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – ред.) ОБСЕ по выборам», – отметила она.

Планы Пии Каума посетить Тбилиси вызвали критику со стороны оппозиции и экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам Зурабишвили, визит «возмущает народ, который 40 ночей стоял на улицах Тбилиси, протестуя против фальсификации выборов и поворота в сторону России. Такой несвоевременный визит не поможет разрешить кризис, это могут сделать только выборы!»

Источник: Эхо Кавказа