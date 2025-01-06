Миграционная служба обратилась к посещающим Азербайджанскую Республику гражданам Российской Федерации

Согласно Постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 29 декабря 2024 года номер 561, с 1 января 2025 года срок временного пребывания граждан Российской Федерации, въезжающих в Азербайджанскую Республику в порядке, не требующем получения визы, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Государственную миграционную службу, желающие пребывать или проживать в стране более 90 дней в течение года граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством, должны обратиться в Государственную Миграционную Службу до истечения срока временного пребывания для продления этого срока или предоставления разрешения на временное проживание.

Прибывающие на территорию страны с 1 января 2025 года граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, должны соблюдать данное требование.

Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центр Государственной миграционной службы (012) 919, на официальные аккаунты в социальных сетях (Facebook, Instagram) или в Управление по связям с общественностью по электронной почте [email protected].