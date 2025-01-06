Фархад Мамедов: Позиция Президента Азербайджана разрушила армяно-французский миф

Принципиальная позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении России по крушению самолета AZAL разрушила армяно-французский миф о том, что Баку и Москва действуют в тандеме против Армении и лично Пашиняна.

Об этом в своем Telegram-канале написал политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Используя эту дезинформацию, тандем Макрон-Пашинян проводил свою политику по безоговорочной поддержке Армении. Использовали с этой целью институты ЕС. А сейчас вся западная пресса цитирует Президента Алиева, который требует справедливости от руководства России.

И, конечно, истеричка Макрон не может принять факта своей дезинформации. Все, чего добились западники в Армении, а именно, как сказал Макрон, «решительный премьер-министр Армении», это остаточные явления от действий Азербайджана в Карабахе и на условной границе Армении. Азербайджан решал собственные задачи, и по остаточному принципу перепало и Пашиняну, который развернул в Армении антироссийскую кампанию, потому что Россия не удержала Карабах и не обеспечила безопасность границ Армении.

Макрон и его посол в Армении будут довольствоваться остатками Азербайджана, ничего своего у них в этом регионе нет», - подчеркнул Ф.Мамедов.

Отметим, что в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов в Париже с изложением своих внешнеполитических приоритетов на 2025 год, вновь прибегнул к дезинформации, направленной против Азербайджана. Он заявил, что Россия «изменила свои альянсы» и «поддержала действия Азербайджана» в Карабахе, совершив «агрессию» против Армении. По словам Макрона, это произошло из-за того, что «впервые у Армении появился решительный премьер-министр, который не поддавался ей».