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Суд рассмотрит наличие у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений в коррупции

First News Media08:25 - Сегодня
Суд рассмотрит наличие у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений в коррупции

Суд в Льеже сегодня начнет рассматривать вопрос о юридическом иммунитете у главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом ТАСС рассказал инициировавший иск бельгийский общественный активист Фредерик Бальдан. В адрес чиновницы ранее прозвучали обвинения в коррупции при закупке в конце 2020 года вакцин от COVID-19 на сумму свыше €35 млрд, произведенных компанией Pfizer. Сделка была заключена без предварительного согласования со странами ЕС.

Собеседник агентства высказал мнение, что госпожа фон дер Ляйен не имеет обозначенного иммунитета, так как превысила свои полномочия. Адвокат Диан Прота добавила, что даже если суд согласится с доводами прокуратуры ЕС и признает наличие иммунитета у главы ЕК, истцы будут добиваться его лишения через суд. По словам адвоката, подобные прецеденты в истории Евросоюза уже имели место. По словам адвоката, обвинение в отношении госпожи фон дер Ляйен поддерживают около 1 тыс. жителей стран ЕС, сред которых люди, потерявшие близких или пострадавшие от вакцинации препаратами, не прошедшими клинические испытания.

Первое заседание по иску прошло 17 мая 2024 года, и суд подтвердил свою юрисдикцию и заявил, что дело не должно быть передано Европейской прокуратуре. Второе заседание, намеченное на 6 декабря, было сорвано из-за встречного запроса прокуратуры ЕС об иммунитете у Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: kommersant.ru

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