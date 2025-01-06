Зеленский заявил о готовности к урегулированию конфликта при гарантиях НАТО

Украина готова к урегулированию конфликта, но при условии, что НАТО обеспечит гарантии на территориях, подконтрольных Киеву.

Об этом 5 января сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной <...> если мы говорим о прекращении огня, то мы должны точно понимать, что есть гарантии безопасности для тех территорий, которые мы контролируем», — сказал он в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, которое было опубликовано на YouTube.

Украинский президент добавил, что при заключении каких-либо договоренностей касаемо конфликта Украине будут необходимы дополнительные гарантии безопасности государства.

Также в интервью украинский президент сообщил о том, что Киев готов в конце января провести переговоры с США и европейскими странами об урегулировании конфликта. При этом Зеленский не смог дать ответ на вопрос о том, возможно ли подписание мирных соглашений без условия о членстве Украины в НАТО.

Источник: Iz.Ru