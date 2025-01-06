Зеленский сказал, что не поедет на инаугурацию Трампа без официального приглашения
Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на инаугурацию будущего президента США Дональда Трампа.
Об этом глава государства рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.
«Я бы хотел, конечно. Я буду смотреть, что происходит здесь [в Украине]», — сказал Зеленский.
Он заявил, что нет традиции приглашать зарубежных лидеров на инаугурацию, хоть и есть политики, которые приедут по своему желанию, но сам приезжать без приглашения не желает. Президент Украины упомянул сложности с обеспечением собственной безопасности, в связи с чем его охраной необходимо заниматься Секретной службе США.
Инаугурация Трампа пройдет примерно через две недели, 20 января.
В середине декабря Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации, но президент Украины может посетить инаугурацию, если захочет.
Источник: РБК