Зеленский о порядке переговоров: Не втроем, а сначала с Трампом, потом – с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным американским президентом Дональдом Трампом после его инаугурации, а затем – с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью Лексу Фридману, передает «Европейская правда».

Во время интервью Зеленский заявил, что прежде всего Украина сядет разговаривать с Трампом. Также он отметил важность того, чтобы Европа также имела голос, «потому что Европа будет смотреть на нас и на Трампа».

«Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина», – сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что все лидеры Европы всегда спрашивают Зеленского о его разговорах или встречах с Трампом.

Зеленский подчеркнул: если американский лидер предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами.

«И именно так, а не просто сразу сели втроем», – подчеркнул он.

В то же время украинский президент высказал предположение, что Трамп может оказаться в сложном политическом положении, если достигнет прекращения огня без предоставления Украине надлежащих гарантий безопасности.

По его мнению, это может напоминать ситуацию, в которой оказался Зеленский в 2019 году.

«Не ждите желания Путина. Заставляйте его сделать то, что нужно для завершения войны – это важно», – подытожил украинский президент.