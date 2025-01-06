Новые сирийские власти потребовали от РПК сложить оружие

Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) и потребовала сложить оружие.

Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Турция не примет боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (PПК) в качестве представителей курдов в Сирии, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В свою очередь, лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы, на встрече с депутатами прокурдской партии DEM на прошлой неделе выразил готовность предпринять необходимый «позитивный шаг» для решения курдского вопроса в стране.

«Состоялись две встречи между руководством PПK-YPG и новой сирийской администрацией. Утверждалось, что PПK-YPG хочет получить дивизию или корпус в официальной сирийской армии в обмен на отказ от оружия. Террористическая организация, которой при поддержке США удалось освоить нефтяные месторождения Сирии, якобы предложила разделить их 50 на 50», - пишет издание.